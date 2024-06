A Milano l'11 giugno la presentazione di "Non cancellarmi", un silent book per parlare ai bambini di tutto il mondo del diritto alla pace. Via degli Olivetani 3, ore 15

I bambini e gli studenti delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio di Milano, con la Carthusia Edizioni e in collaborazione con l’associazione Umanità, presentano a Milano l’11 giugno il Silent Book “Non cancellarmi” al cui progetto hanno collaborato, con il coordinamento di Elisa Giunipero.

Il libro, illustrato da Angelo Ruta, vuole offrire alle bambine e ai bambini di tutto il mondo uno strumento per immaginare un futuro di pace che si sostituisca al vuoto lasciato dalla guerra. NON CANCELLARMI è un silent book, un libro che supera le barriere linguistiche e culturali, per trovare insieme la forza di “ricucire” quanto strappato dalle guerre e costruire un domani migliore. All’incontro, che si svolgerà dalle 15 alle 17 presso la Comunità di Sant’Egidio, Via degli Olivetani 3, parteciperanno, oltre ai bambini, agli editori e agli autori, esperti e rappresentanti del Comune di Milano. Verrà distribuito il libro ai presenti.