Ad Anversa si celebrano i 30 anni di "Kamiano", la mensa di Sant'Egidio per le persone senza dimora

L'8 giugno, Kamiano – la mensa per i senza fissa dimora di Sant'Egidio ad Anversa – ha festeggiato il suo trentesimo anniversario. È stato un pomeriggio festoso con gli amici della strada, riuniti per celebrare questi anni di amicizia e di solidarietà, che hanno aiutato tanti ad uscire dalla marginalità, hanno creato tanti legami e contribuito ad umanizzare la città. La celebrazione è stata arricchita dalla presenza di Mons. Vincenzo Paglia, venuto per l'occasione da Roma.

In onore di questo anniversario, l'8 giugno è stato anche lanciato il podcast (Over)leven, realizzato da Anke Verschueren in collaborazione con Ken Pichal che vuole raccontare proprio l'impegno di Kamiano. Nel primo episodio di (Over)leven, Anke incontra alcune persone che, in un periodo difficile della loro vita, hanno trovato sostegno in modi diversi presso Kamiano. Il primo episodio è disponibile su Spotify. Ogni giovedì, per le prossime quattro settimane, uscirà un nuovo episodio.