Gli appuntamenti in Italia e Europa di "Morire di speranza": la memoria dei migranti morti nel tentativo di trovare salvezza

La Comunità di Sant'Egidio, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in tanti luoghi d'Europa si raccoglie insieme alle comunità dei migranti nelle veglie di preghiera ecumeniche "Morire di speranza", per ricordare i tanti, troppi, che sono morti nei disperati viaggi della speranza e che purtroppo continuano a morire nel tentativo di arrivare in Europa.

Riportiamo un primo elenco, in aggiornamento, delle iniziative in corso:

ITALIA

Roma

19 Giugno

Basilica di Santa Maria in Trastevere

ore 18:30

Genova

20 Giugno

Basilica dell'Annunziata

ore 18:30

Milano

23 Giugno

Chiesa di San Bernardino alle Monache

ore 18:30

Treviso

21 Giugno

Chiesa di San Martino

ore 20:45

AUSTRIA

Innsbruck

20 Giugno

Spitalkirche

ore 18

GERMANIA

Würzburg

25 Giugno

Marienkapelle

ore 19