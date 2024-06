Continuano le veglie di preghiera "Morire di speranza". In tanti luoghi, la Comunità di Sant'Egidio, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, si raccoglie insieme alle comunità dei migranti nelle veglie di preghiera ecumeniche "Morire di speranza", per ricordare i tanti, troppi, che sono morti nei disperati viaggi della speranza e che purtroppo continuano a morire nel tentativo di arrivare in Europa.

