Una delegazione di Sant'Egidio alla manifestazione in memoria di Satman Singh

Dopo aver espresso personalmente il suo cordoglio alla famiglia Singh per la terribile morte di Satman, che ha colpito l’Italia intera, una delegazione della Comunità di Sant’Egidio ha partecipato martedì scorso alla manifestazione che si è svolta a Latina in solidarietà con tutti i braccianti che lavorano in condizioni di duro sfruttamento nelle campagne di Latina.

A nome della Comunità, Maria Quinto ha ricordato alle migliaia di partecipanti a questa commemorazione, la lunga amicizia costruita negli anni con la comunità Sikh, il sostegno che è stato portato avanti da tempo per condizioni di vita degne e rispondenti ai diritti umani per chi contribuisce in modo consistente all’economia agricola del nostro Paese insieme alla richiesta di un riconoscimento ufficiale della religione Sikh da parte delle istituzioni italiane, insieme alla richiesta del permesso di soggiorno per tutti coloro che, nelle nostre campagne, svolgono un lavoro sottopagato e in nero.