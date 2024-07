Milano, 7 luglio: preghiera a un anno dall'incendio della RSA Casa Coniugi

Prevenire l'emarginazione e l'istituzionalizzazione degli anziani

Domenica 7 luglio - h. 19.30

Via dei Cinquecento 7, Milano

(M3 Corvetto)

A un anno esatto dall'incendio che ha colpito le RSA Casa Coniugi, lo scorso 7 luglio 2023, la Comunità di Sant’Egidio si stringe nella memoria delle vittime di questa tragedia e desidera riportare al centro dell’attenzione il tema degli anziani nella nostra città. Le ricorderemo con una preghiera nella sede della Comunità in via dei Cinquecento 7, Milano (M3 Corvetto) – adiacente alla RSA stessa - domenica 7 luglio alle ore 19.30.

Impegnati da molti anni accanto agli anziani, desideriamo richiamare l'attenzione di tutti sul tema degli anziani nella nostra città: sui molti che vivono soli o con conviventi fragili, per i quali la solitudine rappresenta un fattore di rischio molto alto e una reale emergenza in un periodo di caldo eccessivo e quando la città si svuota; su quanti vivono in strutture dedicate, perché non vengano trascurati o dimenticati e possano restare inseriti nella rete familiare e sociale.

Richiamiamo quindi da un lato le istituzioni politiche e sociali a destinare maggiore attenzione e risorse alla prevenzione dell’emarginazione e dell’istituzionalizzazione delle persone anziane, e dall’altro i cittadini per attuare forme di aiuto concreto e i piccoli gesti di buon vicinato possibili.