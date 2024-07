Sudan: “Fermare la catastrofe umanitaria". Conferenza stampa giovedì 11 luglio, alle 11,30, con Comunità di Sant’Egidio, Emergency, Medici Senza Frontiere, Padri Comboniani e Suore Salesiane

Giovedì 11 luglio, alle 11.30, a Roma, nella Sala Conferenze della Comunità di Sant'Egidio in via della Paglia 14b, si terrà una conferenza stampa per denunciare la catastrofe umanitaria che si sta abbattendo sul Sudan. Con quasi 10 milioni di sfollati interni e 2 milioni di rifugiati, su una popolazione di 47 milioni, il Sudan è a rischio carestia, se la comunità internazionale non interverrà urgentemente con l’invio di aiuti umanitari.



Durante la conferenza stampa, che verrà trasmessa anche in streaming sul sito www.santegidio.org, interverranno:



- p. Angelo Giorgetti, economo generale dei Missionari Comboniani;



- Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio;



- Vittorio Oppizzi, responsabile dei programmi in Sudan di Medici Senza Frontiere;



- Pietro Parrino, direttore del Dipartimento Progetti di EMERGENCY;



- Suor Ruth del Pilar Mora, consigliera per le Missioni dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (suore salesiane).





Giornalisti, fotografi e operatori televisivi interessati a seguire l’evento in presenza o in collegamento sono invitati ad accreditarsi inviando una mail a [email protected]