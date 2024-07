Sudan: una guerra dimenticata, un popolo alla fame, il nostro appello per la pace. Un breve video che aiuta a capire

“Siamo qui per accendere i riflettori sul Sudan, un paese in cui è in corso una catastrofe umanitaria e dimenticato dai più”. Così Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, alla conferenza stampa dedicata alla gravissima emergenza umanitaria in Sudan, a cui sono intervenuti anche Vittorio Oppizzi; responsabile dei programmi in Sudan di Medici Senza Frontiere; Pietro Parrino, direttore del Dipartimento Progetti di Emergency; Suor Ruth del Pilar Mora; consigliera per le Missioni delle suore salesiane e padre Angelo Giorgetti, economo generale dei Missionari Comboniani.

In soli 6 minuti, una videosintesi aiuta a comprendere il dramma che si va consumando in questo grande paese africano.

Da Vatican News: Il Sudan al collasso tra guerra, carestia e malattie: "Vuoto umanitario inaccettabile"