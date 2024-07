Una delegazione internazionale di Sant’Egidio a Gerusalemme e a Betlemme per esprimere solidarietà alle comunità colpite dalla guerra

Una delegazione di Sant’Egidio da Italia, Ucraina, Germania, Spagna e Belgio, si é recata in questi giorni a Gerusalemme e a Betlemme dove ha incontrato diversi responsabili delle comunità religiose tra cui il Patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, il patriarca greco ortodosso Teofilos, il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton e alcuni rappresentanti dell'ebraismo.

La delegazione ha anche incontrato alcuni familiari dei rapiti del 7 ottobre 2023 e gli studenti palestinesi dell’Università cattolica di Betlemme. Scopo del viaggio è stato quello di rinnovare la lunga amicizia che lega Sant’Egidio a quelle terre, di mostrare solidarietà e vicinanza in un tempo di grande sofferenza, nella speranza che si possa giungere presto alla fine del conflitto.

Sant‘Egidio in questi mesi ha dato ospitalità in Italia ad alcuni feriti di Gaza, in particolare bambini, per garantire adeguate cure mediche e intende proseguire, dopo aver ascoltato alcune richieste di aiuto, in questa opera umanitaria.