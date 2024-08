Sant'Egidio a El Salvador celebra la memoria di Sant'Oscar Romero. Una preghiera in cattedrale per ricordare il suo messaggio di pace che parla ancora al presente e al futuro del paese

La Comunità di Sant'Egidio di El Salvador ha celebrato la Memoria di sant'Óscar Arnulfo Romero nella Cripta della Cattedrale Metropolitana di San Salvador, domenica scorsa, 25 agosto, insieme al rettore dell'Università José Simeon Cañas UCA, gruppi parrocchiali e amici.

Questo incontro ha riunito un popolo di giovani, anziani, adulti e bambini attorno alla figura del martire salvadoregno per riaffermare la necessità di camminare insieme nella costruzione di un mondo più umano e giusto, in un tempo in cui sembra riaffermarsi con prepotenza l'individualismo.

Ispirata dalle parole e dalla vita di Monsignor Romero, la Comunità ha rinnnovato il proprio impegno a lavorare per la pace e la giustizia, guidati dalla convinzione che la forza viene dalla Parola di Dio. La commemorazione ha messo in luce come la memoria di sant'Óscar Arnulfo Romero resti viva nel cuore della gente e che il suo messaggio di amore, giustizia e pace continua ad essere una luce per un futuro di pace in El Salvador.