CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      EVENTI

      Alcune immagini della festa di Sant'Egidio nel mondo 2024

      Tag:
      3 Settembre 2024 -

       

      This page is also available in:
      COMUNICATI STAMPA
      Ferragosto con Sant'Egidio: Feste della Solidarietà con senza dimora, rifugiati e anziani

      13 Agosto 2024
      ITALIA

      Agosto
      12
      Lunedi
      partecipa
      PREGHIERE
      A Budapest una preghiera in memoria del Porrajimos, l'olocausto dei rom, e dell’attentato di Kisléta

      5 Agosto 2024
      BUDAPEST, UNGHERIA