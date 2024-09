Seconda edizione del Festival dello Stupore, che quest'anno da Tor Bella Monaca si estende anche nei quartieri Tuscolano e Quarticciolo di Roma

Promosso dalla Comunità di Sant'Egidio e patrocinato da Roma Capitale, IL FESTIVAL DELLO STUPORE si propone di mettere in rete realtà e istituzioni del territorio, attraverso la realizzazione di eventi culturali ed artistici aperti a tutti sui temi della pace, del vivere insieme, della solidarietà con i più fragili, della cura e difesa dell’ambiente.



​Dopo il grande successo dell'edizione precedente a Tor Bella Monaca, e uno spin-off nel quartiere di Primavalle quest'anno il festival estende la sua portata nelle aree di Tuscolano e Quarticciolo promettendo un'esperienza ancora più ricca e inclusiva, per far emergere e valorizzare le risorse profonde tra i cittadini, con la partecipazione di personalità del mondo della cultura, della comunicazione e dello spettacolo.



L’intento del "Festival dello Stupore" è quello di farsi proposta anche per altre zone periferiche della città, in aree connotate da un forte disagio sociale, in un processo di empowerment e rigenerazione partecipativa.