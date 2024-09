I poveri sono un soggetto: strade per una loro vera integrazione nelle città nel forum "Solidarietà con i poveri e pace"

Lavorare con i poveri e non lavorare per i poveri. Da un confronto sulla solidarietà, moderato a ‘Immaginare la pace’ dal vescovo Ambrogio Spreafico: “La solidarietà è un cammino verso la pace perché avvicina gli altri”. Emilce Cuda, teologa e Segretaria della Pontificia Commissione per l'America Latina, insiste sul “mettere i lavoratori al centro delle decisioni”. Joan, metropolita ortodosso di Albania, evidenzia come nelle società “non sono semplicemente oggetti di carità per i ricchi, ma hanno l’opportunità di lavorare e partecipare alle risorse dell’umanità”.

Il vescovo Huang Bingzhang, della Repubblica Popolare Cinese, aiuta a comprendere il grande lavoro della Chiesa in Cina, dove non solo sta crescendo la fede (oggi la Cina conta 98 diocesi), ma dove si sono moltiplicate azioni di solidarietà verso i poveri, gli anziani e i malati. La povertà, spiega Anuradha Shankar, Rappresentante del Peacebuilders Forum, è di fatto “una forma di violenza e non una cosa naturale”.

Il rapporto con i migranti è un indicatore. Secondo Oliver Schuegraf, vescovo luterano in Germania, “dobbiamo migliorare nell’organizzare le procedure di riconoscimento del diritto di asilo, trattando le persone nello stesso modo in cui io ci aspettiamo noi stressi di essere trattati dalle autorità”. Chiedere l’erosione dei diritti di asilo e di soggiorno “non combatte le cause del terrorismo”.