Veglia di Preghiera in memoria di Camelia e di tutte le donne vittime di violenza

Nei giorni scorsi, con grande dolore, abbiamo appreso della tragica uccisione di Camelia, una donna senza dimora, a Civitavecchia. La Comunità di Sant’Egidio aveva conosciuto Camelia nel 2015 e da allora l’ha accompagnata nel suo difficile cammino. Arrivata dalla Romania, negli ultimi anni ha vissuto in strada, affrontando numerose difficoltà. Ultimamente si trovava nella zona del parcheggio Feltrinelli, vicino alla stazione.



Camelia partecipava regolarmente ai Pranzi di Natale della Comunità di Sant’Egidio dal 2016 e riceveva assistenza settimanale, con la cena del mercoledì e il servizio docce, colazione e distribuzione pasti il giovedì e sabato mattina. Non era solo un incontro di aiuto materiale, ma anche un momento di ascolto e affetto. La Croce Rossa, il Servizio Sociale del Comune e il servizio per le Dipendenze della ASL Roma 4 erano al corrente della sua situazione e la supportavano.



Per ricordarla, domani sera, 22 ottobre, si terrà una Veglia di Preghiera presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Aurelio Saffi a Civitavecchia, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Durante la veglia, faremo memoria di Camelia e pregheremo per tutte le donne vittime di violenza. Siamo uniti nel desiderio di costruire una città più giusta, dove nessuno debba vivere in strada e dove le donne siano protette da ogni forma di violenza.