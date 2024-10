È stato inaugurato a Roma il primo ambulatorio di veterinaria sociale interamente gestito da LAV, un centro di cura per cani e gatti che vivono in famiglie con fragilità sociali, non sempre in grado di rispondere a tutti i bisogni dei propri animali. Famiglie coinvolte, per questo motivo, in un programma di sostegno, che LAV e la Comunità di Sant'Egidio portano avanti da quasi tre anni.

Servizio di RaiNews