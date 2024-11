Lo Spirito di Assisi nel mondo: A Kampala in Uganda, religioni e culture in dialogo nell'incontro interreligioso "Immaginare la pace"

Sabato 2 novembre, a Kampala, nella prestigiosa Università di Makerere, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di diverse fedi e culture, nello spirito d’Assisi. Con il titolo "Immaginare la Pace", l'Incontro si colloca nella scia di quello tenutosi a Parigi lo scorso mese di settembre.

Alla presenza di un folto pubblico prevalentemente di giovani, in particolare studenti delle Makerere University e Metropolitan University di Kampala, si sono susseguiti i relatori e sono stati ripresi alcuni temi già affrontati a Parigi. In particolare è stato significativo ascoltare le parole del messaggio di Papa Francesco, insieme all’Appello per la Pace, letto da un giovane.

Come è tradizione di questi incontri, nel corso della cerimonia finale i leader religiosi hanno acceso il candelabro della pace e firmato l’Appello per la Pace, concludendo con un caloroso abbraccio di pace tra i partecipanti.

Hanno partecipato, insieme a Msgr Gerevers Mukasa, in rappresentanza della diocesi cattolica di Kampala, lo Sheikh Salim di Nakulabye per la comunità islamica; il delegato dei Sikh, N.H Singh; il Rev Mugabi Christopher della Church of Uganda. Presente anche l'ambasciatore italiano Mauro Massoni.

Tutti hanno espresso il desiderio di continuare il dialogo proposto dalla Comunità nello Spirito di Assisi.