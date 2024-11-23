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      Immaginare la Pace il 23 novembre a Jakarta.

      23 Novembre 2024 - INDONESIA

       

       

      EVENTI
      La Giornata Mondiale dei Poveri 2024 è stata celebrata dalle Comunità di Sant'Egidio nel mondo

      18 Novembre 2024

      SOLIDARIETÀ
      A Sedaví, uno dei centri della regione di Valencia più colpiti dalla Dana, si torna in piazza a far festa e sperare, con il sostegno di Sant'Egidio

      18 Novembre 2024
      VALENCIA, SPAGNA

      EVENTI
      "Stop War!" - Un incontro per dire no alla guerra e costruire la pace

      18 Novembre 2024
      ROME, ITALIA