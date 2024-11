Dieci anni alla "Tavola di Francesco", la mensa della Comunità di Sant'Egidio ad Amsterdam

Dieci anni fa, la Chiesa di Mosè e Aronne di Amsterdam è stata affidata alla Comunità di Sant’Egidio. Da quel momento, è nata la "Tavola di Francesco", un luogo dove l’amicizia si unisce a un pasto gustoso, offrendo accoglienza e calore a molte persone senza dimora o in situazioni di vulnerabilità.



Il decimo anniversario della mensa è stato celebrato con grande entusiasmo durante il festival urbano The Spirit of Amsterdam. Per l’occasione, decine di dipendenti della banca centrale De Nederlandsche Bank si sono uniti all’evento, contribuendo ad accogliere gli amici della strada nella Chiesa di Mosè e Aronne. L’iniziativa ha incluso anche servizi dedicati: barbieri pronti a offrire un taglio di capelli e una "banca dell’abbigliamento" dove scegliere vestiti belli e dignitosi.



Successivamente, i 150 partecipanti si sono riuniti per un pranzo speciale accompagnato da momenti musicali curati da una pianista, Iris Hond - oggi affermata a livello internazionale - che ha voluto offrire questoconcerto in segno di riconoscenza verso le persone senza dimora, avendo lei stessa ricevuto aiuto quando, adolescente, aveva affrontato momenti di grave difficoltà.