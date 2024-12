A Corvetto, quartiere di Milano, giovani e anziani si confrontano su conflitti e guerra partendo dall’esperienza diretta di chi ha vissuto quei momenti. In questo dialogo tra generazioni, che unisce i nuovi e i vecchi abitanti del quartiere, si apre uno spazio per costruire insieme un sogno di pace e convivenza: gli anziani offrono ai giovani una visione di futuro possibile, mentre i giovani imparano a trasformare quella visione in realtà.