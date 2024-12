Veglia di Preghiera per la Pace nel mondo. 10 dicembre, ore 18.15, Piazza di Santa Maria in Trastevere. Presiede il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Le guerre in corso, che hanno già provocato indicibili sofferenze alle popolazioni e un enorme numero di vittime civili, stanno arrivando a minacciare la salvezza dell’intera umanità. Lo ripete con forza Papa Francesco chiedendo alla comunità internazionale di porre fine con urgenza ai conflitti e invitando tutti a impegnarsi per la pace:

“Il nostro mondo – ci ha ricordato recentemente - è diviso e lacerato da odio, tensioni, guerre e minacce di un conflitto nucleare. Questa situazione spinge noi, credenti nel Dio della pace, a pregare e a operare per il dialogo, la riconciliazione, la sicurezza e lo sviluppo integrale dell’intera umanità. L’impegno che insieme possiamo dimostrare per la pace ci rende credibili agli occhi del mondo e in particolare delle nuove generazioni”.

Aderiamo a questo appello con una Veglia di Preghiera per la Pace aperta a tutti, che serva a rilanciare con convinzione una necessaria mobilitazione, a diversi livelli, per la fine dei conflitti. Per ridare il futuro a chi l’ha perso per colpa della violenza e delle armi, per contrastare l’assurda riabilitazione della guerra come soluzione dei problemi tra i popoli.