“PIÙ POVERI, MA ANCHE PIÙ SOLI”- Conferenza Stampa 12 dicembre con Marco Impagliazzo

Giovedì 12 dicembre, alle 11.30, la Comunità di Sant’Egidio presenta a Roma, in conferenza stampa, la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, 282 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”.

Per l’occasione saranno analizzati i dati sulla povertà in Italia e lanciate alcune proposte concrete per rispondere al progressivo aumento della “povertà assoluta”, aggravata dall’isolamento umano e sociale vissuto dai più fragili.



Verranno anche rese note le cifre della solidarietà messa in campo da Sant’Egidio in tutta Italia (con un focus su Roma) per risollevare chi è in difficoltà e proteggere dai meccanismi di esclusione.

Sarà presentato inoltre il #natalepertutti della Comunità, che, a partire dal pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere, raggiungerà migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, anche grazie alla campagna “A Natale, aggiungi un posto a tavola”, sostenuta dal 2 al 29 dicembre dal numero solidale 45586.





CONFERENZA STAMPA

(in presenza e in streaming)

“Più poveri, ma anche più soli”

Comunità di Sant'Egidio

Roma, Via della Paglia 14b

Giovedì 12 dicembre

Ore 11.30

Interverrà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio

Sarà possibile raccogliere storie e testimonianze







Giornalisti, fotografi e operatori televisivi che intendono seguire la conferenza stampa, sono pregati di accreditarsi a Giornalisti, fotografi e operatori televisivi che intendono seguire la conferenza stampa, sono pregati di accreditarsi a [email protected] precisando se seguiranno in presenza oppure in streaming. Sono possibili interviste recandosi nello stesso luogo a partire dalle 10.30