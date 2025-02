10 Anni di “Our Cup of Tea”: un banchetto londinese di amicizia e solidarietà

Il 22 febbraio, la Comunità di Sant’Egidio a Londra celebra dieci anni di accoglienza, amicizia e solidarietà con Our Cup of Tea, un banchetto dove nessuno è escluso. L’idea nasce dalla frase “It’s not my cup of tea” che si usa dire in inglese per indicare qualcosa che non piace o non interessa. Sant’Egidio ha ribaltato il detto, trasformandolo in un invito a prendersi cura dell’altro: occuparsi di chi ha bisogno è la nostra tazza di tè, un impegno reale per contrastare la solitudine e i suoi effetti sui più fragili nella grande metropoli londinese.



Quello che dieci anni fa era un semplice ritrovarsi davanti a un tè è infatti diventato infatti oggi un pranzo completo, dove ogni ospite è accolto come un amico e, oltre a un piatto caldo, riceve amicizia e sostegno nelle difficoltà, con il cibo, che viene recuperato da eccedenze alimentari, grazie anche alla collaborazione con associazioni locali.



Oggi, Our Cup of Tea ha trovato una nuova casa nella chiesa di St. Cuthbert’s a Earls Court. Ma il vero motore di Our Cup of Tea restano le persone: i cuochi che preparano i pasti con dedizione, i volontari e, soprattutto, gli ospiti: persone in situazioni di fragilità, anziani, senza dimora e famiglie che ogni giorno lottano per far quadrare i conti di fronte al continuo aumento, nel Regno Unito, del costo della vita.