Preghiera per la pace in Ucraina a tre anni dall'inizio della guerra: Lunedì 24 febbraio ore 20 nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Presiede il card. Fabio Baggio

Nel terzo anniversario dall’inizio della guerra su larga scala in Ucraina, alle ore 20 di lunedì 24 febbraio, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, la Comunità di Sant’Egidio promuove una speciale preghiera per la pace, presieduta dal card. Fabio Baggio, Sotto-Segretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale.



Sono passati tre lunghi e drammatici anni dall’invasione dell’Ucraina, ma combattimenti e bombardamenti continuano a provocare senza sosta vittime e distruzioni. Mentre alcune iniziative internazionali stanno puntando ad avviare un processo negoziale, sentiamo che la preghiera per la pace e la fine delle grandi sofferenze causate dal conflitto è sempre più urgente.