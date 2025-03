Venerdì 7 marzo, alle ore 19:30, nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, la Comunità di Sant’Egidio di Bologna invita tutti a partecipare alla Preghiera per la Pace, presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi.

Pregheremo per la pace nel mondo e, in particolare, per il Congo, colpito da violenze e instabilità.