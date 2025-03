Una famiglia di rifugiati siriani, in Italia grazie ai Corridoi Umanitari e a Papa Francesco, prega per la sua salute

Quasi dieci anni fa, Papa Francesco portava una famiglia siriana da un campo profughi in Grecia a Roma, offrendo loro una nuova vita lontano dalla guerra. Oggi, mentre la famiglia osserva il Ramadan, prega ogni giorno per la salute del Papa, che considerano un "dono dal cielo". La loro storia è una testimonianza di speranza e rinascita, un esempio tangibile dell'impegno di Papa Francesco per i rifugiati e della sua visione di un mondo più accogliente, dove ogni individuo, indipendentemente dalla sua provenienza, ha una chance di ricominciare.