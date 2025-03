Giubileo del Volontariato: intervista a Marco Impagliazzo

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, offre una profonda riflessione sul mondo del volontariato in Italia alla vigilia del quasi 5 milioni di italiani impegnati nel volontariato, secondo i dati ISTAT, Impagliazzo esplora le motivazioni che spingono tante persone a dedicarsi agli altri senza compenso, in ogni condizione. , presidente della Comunità di Sant'Egidio, offre una profonda riflessione sul mondo del volontariato in Italia alla vigilia del Giubileo dei Volontari . Consecondo i dati ISTAT, Impagliazzo esplora le motivazioni che spingono tante persone a dedicarsi agli altri senza compenso, in ogni condizione.

La Comunità di Sant'Egidio non si limita all'aiuto immediato, ma lavora per combattere le cause strutturali della povertà attraverso un impegno sia intellettuale che politico.

Un esempio concreto di questa azione è rappresentato dai Corridoi Umanitari , un'iniziativa che ha ottenuto il sostegno di governi di ogni orientamento politico, permettendo a migranti vulnerabili di raggiungere l'Italia in sicurezza, evitando i pericolosi viaggi nel Mediterraneo. Queste persone vengono accolte e accompagnate in un percorso di integrazione da famiglie italiane in tutto il paese, dimostrando come la solidarietà possa superare le divisioni politiche di fronte ai bisogni umani fondamentali.