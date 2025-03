Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio incontra a Beirut il neoeletto Presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun

In Libano il 9 gennaio 2025 con l’elezione del nuovo Presidente, Joseph Aoun, avvenuta dopo una lunga paralisi politica che ha lasciato vacante la carica per oltre due anni, si è aperta una stagione di speranza in una maggiore stabilità politica e ripresa economica.

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio nei giorni scorsi ha reso visita a Beirut al nuovo presidente della Repubblica libanese. La conversazione ha toccato i temi della pace e della delicata situazione in Medio Oriente con un particolare riguardo per la nuova pagina di storia che si sta aprendo per il Libano e il suo ruolo per il futuro della regione e della convivenza.

La Comunità di Sant'Egidio da più di trent’anni segue con partecipazione le vicende di questo paese, che nonostante le sue difficoltà continua a rappresentare un raro modello di convivenza e democrazia in un’area travagliata del mondo.