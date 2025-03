Sudan: "L’Italia rilanci il negoziato e chieda che venga garantito l’accesso agli aiuti umanitari"

“Siamo qui per accendere i riflettori sul Sudan, un paese in cui è in corso una catastrofe umanitaria”. Lo ha detto Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio, alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati, promossa su iniziativa dell'on. Paolo Ciani e dedicata alla gravissima emergenza umanitaria in Sudan, a cui sono intervenuti anche fratel Antonio Soffiantini, della provincia italiana dei Missionari Comboniani, Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere, Brando Ricci di Nigrizia e padre Jorge Naranjo in collegamento da Port Sudan.



“Chiediamo al governo italiano, visto l’impegno verso l’Africa attraverso il Piano Mattei, uno sforzo per la ripresa dei negoziati per porre fine al conflitto, garantire l’accesso della popolazione agli aiuti umanitari e continuare l’accoglienza di famiglie vulnerabili in fuga dalla guerra attraverso i corridoi umanitari”, ha aggiunto Paolo Impagliazzo.



“Da due anni il Sudan è dilaniato da una guerra civile che ha provocato una catastrofe umanitaria senza precedenti. Come in ogni guerra, sono i civili a pagare il prezzo più alto. Una larga parte della popolazione è dovuta fuggire: su circa 50 milioni di abitanti, dodici milioni sono gli sfollati interni, tre milioni sono rifugiati nei paesi limitrofi, soprattutto Egitto, Ciad e Sud Sudan. Per questo è essenziale rilanciare il negoziato”, ha concluso Paolo Impagliazzo, ricordando gli aiuti distribuiti in alcune aree di crisi della regionen e l’impegno di Sant’Egidio, lo scorso agosto, per l’evacuazione delle suore salesiane, intrappolate per mesi lungo la linea del fronte a Khartoum.