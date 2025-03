Presentazione il 26 marzo del libro "Il Grido della Pace" di Andrea Riccardi a New York. HOUSE OF SOLIDARITY, 2315 Adam Clayton Powell Jr Blvd, ore 19:00

Presentazione del Libro

Il Grido della Pace

Scritto da Andrea Riccardi

Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio riflette sulla necessità di una cultura della pace.

Presentato da:

Cameron Hume

Page Fortna

Maddalena Maltese

Peter Coleman

HOUSE OF SOLIDARITY

2315 Adam Clayton Powell Jr Blvd



26 marzo 2025 | Ore 19:00

Presentazione e dibattito su “Il Grido della Pace” come chiave di lettura per comprendere i conflitti moderni.

In questo libro, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, riflette sulla necessità di creare una cultura della pace, un movimento spirituale e sociale che ponga la pace al centro dell’attenzione pubblica e della politica.



Spetta a ciascuno di noi diventare artigiani di pace: la nostra scelta è il primo passo per la costruzione della pace. Non voltarsi dall’altra parte significa conoscere, informarsi, seguire gli eventi, essere solidali con chi soffre per la guerra e ricordarlo nella preghiera.



Una pubblica opinione attiva può influenzare e cambiare gli eventi nazionali e le politiche internazionali. Può frenare o prevenire la guerra e aprire nuove strade per la pace.

I Relatori

Cameron Hume

Attualmente presidente della Maritime Humanitarian Aid Foundation, è anche a capo della American Indonesian Chamber of Commerce ed è stato presidente del NOAA’s Ocean Exploration Advisory Board. Ha collaborato con il Richardson Center per negoziare il ritorno di prigionieri da Russia, Iran, Myanmar e Venezuela.



Page Fortna

Professoressa di Relazioni Internazionali presso la Columbia University e direttrice del Saltzman Institute of War and Peace Studies. I suoi studi si concentrano su terrorismo, politica internazionale del cambiamento climatico, durata della pace dopo guerre civili e conflitti tra stati, e modalità di conclusione dei conflitti.



Maddalena Maltese

Giornalista con oltre dieci anni di esperienza nella copertura di politica globale, diritti umani, migrazione, cultura e religione. Ha collaborato con diversi media in Italia e negli USA. È anche rappresentante a New York della ONG New Humanity del Movimento dei Focolari.



Peter Coleman

Professore di Psicologia ed Educazione alla Columbia University e direttore del Morton Deutsch International Center for Cooperation and Conflict Resolution. È anche fondatore dell’Institute for Psychological Science and Practice e co-direttore esecutivo del Columbia University’s Advanced Consortium on Cooperation, Conflict, and Complexity.