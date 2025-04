"La preghiera, forza della pace per contrastare l’irrazionalità della guerra”. Intervento di Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, alla presentazione del libro di Andrea Riccardi "Le parole della pace".

L'11 marzo 2025, nella chiesa di Santa Maria della Catena a Palermo si è tenuto un colloquio tra l'arcivescovo della città, S. E. Corrado Lorefice, e Andrea Riccardi, per la presentazione del suo libro "Le Parole della Pace" che raccoglie gli interventi agli Incontri Internazionali di Preghiera per la Pace dal 1987 al 2023.

Riportiamo qui l'intervento dell'arcivescovo:

Vi saluto con affetto fraterno in nome di una comune umanità che ci raccoglie qui, stasera, in quanto donne e uomini desiderosi di comunione e di futuro. Comunione e futuro. Perché senza l’esperienza del nostro essere raccolti in una koinonia, in una vita e in un destino che riguardano tutti, non siamo uomini. Senza l’attesa del futuro, senza quell’immediato, corporeo protenderci verso il domani che è tutt’uno con il nostro desiderio di vivere, l’umanità non esiste, l’umano non si dà. Siamo qui stasera interpellati da quanto c’è nella nostra esistenza di più lontano da questo orizzonte costitutivo, e cioè la guerra. Guardiamo al mondo scosso da guerre lunghe, drammatiche, spesso silenziose e incancrenite. Ho visto con i miei occhi e sentito con i miei orecchi i flagelli della guerra del Congo e della Siria. La nostra casa comune, sempre più piccola e interconnessa, rischia oggi di tradire la propria intrinseca vocazione di giardino armonioso di vita e di relazioni fraterne e pacifiche, di spazio di comunione e di futuro.

Il 27 ottobre 1986, in tempo di guerra fredda e di clima minaccioso, fu convocata da Giovanni Paolo II una Giornata mondiale di preghiera per la pace, ad Assisi, a cui presero parte i rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali: 50 rappresentanti delle Chiese cristiane e 60 rappresentanti delle altre religioni mondiali. Si trattò di un incontro che vide pregare per la pace i credenti di tutte le religioni mondiali nella città di San Francesco. L’uno accanto all’altro, di fronte all’orrore della guerra. Il 29 ottobre ad un gruppo di rappresentanti delle religioni non cristiane il Papa disse «Continuiamo a diffondere il messaggio di pace. Continuiamo a vivere lo spirito di Assisi». La Comunità di Sant’Egidio ha raccolto l’eredità di quella Giornata, ed ha continuato a vivere e a promuovere lo “spirito di Assisi” – amicizia, preghiera e impegno per la pace – negli Incontri annuali di Preghiera per la Pace, dal 1987 fino ad oggi. Il libro che abbiamo stasera tra le mani, Le parole della pace, raccoglie gli interventi tenuti da Andrea Riccardi dal 1987 al 2023.