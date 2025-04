Veglia di preghiera per Ilaria Sula e per tutte le vittime di violenza. Venerdì 4 Aprile a Roma, La Sapienza

Venerdì 4 aprile, alle ore 18:30, davanti all’Edificio di Statistica nella Città Universitaria de La Sapienza, Roma, i Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio organizzano una veglia di preghiera in ricordo di Ilaria Sula e di tutte le donne vittime di violenza.

Insieme a tante studentesse e studenti, la Comunità ha deciso di fermarsi in preghiera per riflettere e ricordare, ma anche per manifestare il rifiuto di una cultura della forza e della sopraffazione, e il proprio impegno per l'affermazione, al contrario, dei valori del reciproco rispetto e della solidarietà, contro ogni violenza.