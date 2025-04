I Giovani per la Pace di Spagna e Portogallo incontrano la popolazione colpita dall’alluvione DANA a Sedaví e manifestano per un mondo solidale e pacifico

Un centinaio di giovani provenienti da diverse città della Spagna e del Portogallo si sono riuniti il 12 e il 13 Aprile a Sedaví, Valencia, nell’incontro “Insieme costruiamo un mondo solidale e di pace”, organizzato dal movimento Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio. I giovani hanno condiviso momenti di riflessione, impegno e azione con gli abitanti di questa località valenciana, una delle più colpite dall’alluvione causata dalla DANA del 29 ottobre 2024. Durante l’alluvione, molti volontari della Comunità, soprattutto i giovani, si mobilitarono per aiutare le vittime, recandosi nelle zone colpite, aiutando a pulire le case e le scuole, organizzando feste e incontri con i bambini e gli anziani, e preparando il pranzo di Natale. Come ricordano i cartelli nelle zone danneggiate: “i giovani ci hanno salvato”.



L’incontro ha voluto rafforzare i legami creati durante quei giorni di emergenza e approfondire l’impegno dei giovani per una cultura di pace e solidarietà nelle loro città. Il ritrovo con i cittadini di Sedaví si è concretizzato in una manifestazione per la pace, celebrata in Plaza Jaume I. Lì sono state condivise testimonianze provenienti da diversi paesi del mondo ed è stato letto il manifesto per la pace e la solidarietà redatto dai giovani. Il manifesto ricordava come, durante la catastrofe, giovani e anziani insieme, abbiano trovato forza nel loro incontro reciproco. “Siamo usciti dall’irrilevanza mettendo a disposizione la nostra energia e i nostri sogni”. I giovani hanno sottolineato l’importanza di non aspettare nuove tragedie per attivare la solidarietà e l’unità “La pace può essere costruita anche a pezzi, e ogni gesto di solidarietà conquista un pezzo di mondo per la pace”.