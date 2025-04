Grande dolore per la perdita di papa Francesco: ha guidato e orientato la Chiesa e il mondo in un tempo difficile, voce forte contro le guerre e a favore degli ultimi e dei migranti

È con grande commozione che la Comunità di Sant’Egidio si unisce al dolore della Chiesa universale per la morte di papa Francesco. Per oltre 12 anni ci ha guidato e orientato in un tempo difficile, attraversato da rapide trasformazioni e grandi incertezze, che lui stesso chiamava “cambiamento d’epoca”. Con le sue parole e i suoi gesti è stato un punto di riferimento decisivo non solo per la Chiesa ma per il mondo intero, come durante la pandemia.

La sua scomparsa fa mancare la voce più forte a favore della pace in uno scenario internazionale sempre più attraversato dalla violenza e dalle guerre. Ci lascia in eredità il suo grande amore per i poveri e per i migranti, che ha aperto una via di speranza nella globalizzazione dell’indifferenza.

Ricordiamo con affetto i tanti incontri che ha avuto con la nostra Comunità, come vescovo di Roma e come padre di tutti, la sua vicinanza al progetto dei corridoi umanitari e il suo incoraggiamento a proseguire nella fedeltà alle “3 P” con le quali ha ribattezzato la Comunità di Sant’Egidio: Preghiera, Poveri, Pace.

Resteranno nel nostro cuore, come orientamento per il futuro, le parole che ci disse durante la sua prima visita a Trastevere nel 2014:

«Camminando così, aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società – che è la vera rivoluzione, quella della compassione e della tenerezza, quella che nasce dal cuore –, a far crescere l’amicizia al posto dei fantasmi dell’inimicizia e dell’indifferenza».

La Comunità di Sant'Egidio si riunirà in preghiera questa sera, lunedì dell'Angelo, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere alle ore 20