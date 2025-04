Marco Impagliazzo racconta a TG1 Mattina i gesti più veri e profondi di un pontificato che ha dato voce agli ultimi. Dal Papa che chiede scusa per non aver incontrato i poveri, fino al viaggio coraggioso nella Repubblica Centrafricana, passando per il silenzio di Piazza San Pietro durante la pandemia. Un racconto toccante su un uomo che ha rivoluzionato la Chiesa senza proclami, ma con l’esempio.