Un italiano detenuto da anni nel carcere di Caracas è stato liberato grazie alla mediazione condotta da Sant'Egidio in collaborazione con le istituzioni italiane e venezuelane

È stato liberato nella giornata di sabato e consegnato alla Comunità di Sant’Egidio, Alfredo Schiavo, cittadino italo-venezuelano che era in carcere a Caracas da oltre 5 anni.

Figlio di italiani emigrati in Venezuela negli anni Cinquanta, l’imprenditore di 67 anni era stato condannato ad una lunga detenzione per una vicenda dai risvolti politico-finanziari. La sua liberazione dal carcere di El Helicoide, dove sono rinchiusi numerosi prigionieri politici, è avvenuta grazie alla mediazione della Comunità, portata avanti da Gianni La Bella, in collaborazione con le istituzioni italiane, in primo luogo l’ambasciata, insieme ad alcune personalità venezuelane come il governatore della regione di Carabobo, ex ambasciatore in Italia, Rafael La Cava.



Dopo essere passato in una clinica della capitale, per gli opportuni controlli sul suo stato di salute, Alfredo Schiavo si trova attualmente nella sua abitazione di Caracas.

In partenza per Roma, Alfredo Schiavo, il cittadino italo-venezuelano che era detenuto nelle carceri venezuelane, e la Comunità di Sant'Egidio ringraziano il presidente della Repubblica, Nicolas Maduro, per aver concesso la liberazione, con un atto di sua propria liberalità, per ragioni umanitarie.