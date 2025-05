Sant'Egidio si unisce alla gioia di tutta la Chiesa per papa Leone XIV: la sua prima parola è stata pace, saprà essere una voce autorevole non solo per i credenti ma per il mondo intero

La Comunità di Sant’Egidio si unisce alla gioia di tutta la Chiesa per l’elezione di Papa Leone XIV e rivolge al Signore la sua preghiera perché lo accompagni nel cammino del suo pontificato.

Eletto in un momento storico attraversato da tanti conflitti e grandi incertezze, la sua prima parola da vescovo di Roma è stata “pace”, nel solco di Papa Francesco, invitandoci al dialogo e alla costruzione di ponti. Saprà offrire, non solo ai credenti ma a tutti, una voce autorevole e un orientamento prezioso per il futuro dell’umanità.



A Papa Prevost, con lunga esperienza di pastore in America Latina e grande conoscenza delle sue periferie, gli auguri più calorosi per il suo servizio al Vangelo, da Roma fino al mondo intero, a guida di una Chiesa che – come ha detto stasera dalla Loggia di San Pietro – “cerca sempre la carità” ed è “vicina a coloro che soffrono”.