"Facciamo la Pace?!": a Genova la marcia dei bambini e dei ragazzi contro la guerra. Mercoledì 14 maggio ore 10:00

In occasione dell'anniversario dei bombardamenti su Genova nel maggio 1944 e degli ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Comunità di Sant'Egidio organizza la marcia "Facciamo la Pace?!" per i bambini e ragazzi delle scuole della città di Genova.

Dettagli dell'evento:

L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla memoria dei conflitti passati e presenti, promuovendo il rifiuto della guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Al termine del corteo, in Piazza De Ferrari, interverranno. I bambini delle Scuole della Pace di Sant'Egidio condivideranno un messaggio di speranza, sottolineando l'importanza di un futuro di pace e solidarietà.