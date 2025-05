La presidente del parlamento tedesco, Julia Klöckner, ha visitato la Comunità di Sant’Egidio accolta da una delegazione guidata dal presidente Marco Impagliazzo

La nuova presidente del parlamento tedesco, Julia Klöckner, seconda carica dello Stato, a Roma in occasione dell‘intronizzazione di Papa Leone XIV, ha visitato la Comunità di Sant’Egidio dove é stata accolta da una delegazione guidata dal presidente Marco Impagliazzo.



La visita ha voluto onorare la lunga storia di amicizia e di cooperazione tra la Comunità di Sant'Egidio e la Germania. Nel corso dei colloqui si è affrontato il tema delle migrazioni ed in particolare si è parlato dei corridoi umanitari, vie legali e sicure, aperte da Sant’Egidio e dai protestanti italiani, che hanno permesso di salvare ad oggi diecimila vite integrando con successo chi arriva in Europa. Altro tema è stato quello della cooperazione internazionale. È stato posto l’accento sulla necessità di rafforzare una collaborazione euroafricana che abbia come protagonista la società civile. Ne sono un esempio i programmi Dream e Bravo portati avanti da Sant’Egidio anche grazie al sostegno tedesco. Si è poi parlato della urgenza della pace e del dialogo interreligioso.



La presidente Klöckner nel ringraziare la Comunità per il suo lavoro, ha voluto ribadire la volontà del governo tedesco di proseguire la collaborazione davanti alle tante difficili sfide del nostro tempo.