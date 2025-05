Napoli, presentata la nuova guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi” per chi vive per strada in Campania

È stata presentata il 21 maggio mattina, nella chiesa di San Pietro Martire, sede della Comunità di Sant’Egidio a Napoli, la nuova edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi” 2025, uno strumento essenziale per chi vive in strada e per chi, quotidianamente, lo accompagna nel difficile cammino della marginalità.



Alla conferenza stampa, hanno preso parte Fabrizia Paternò del Pio Monte della Misericordia – che ha sostenuto la stampa della guida –, suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana di Napoli, l’assessore al welfare del Comune Luca Trapanese e Benedetta Ferone, della Comunità di Sant’Egidio.



La guida, edita per la prima volta nel 2006, raccoglie centinaia di indirizzi utili in Campania per chi cerca un pasto caldo, un letto, un luogo dove lavarsi, o semplicemente un punto di riferimento umano. È distribuita gratuitamente, può essere richiesta scrivendo a [email protected] oppure si può scaricare la versione PDF cliccando qui.



La conferenza è stata l'occasione per offrire un quadro della povertà a Napoli, attraverso i dati raccolti nella Casa dell’Amicizia, il centro della Comunità che risponde a bisogni primari delle persone in difficoltà - cibo, ricerca di casa e di alloggio, cura della salute e della persona, lavanderia - aperta nel centro storico nel gennaio 2024.

Tra le 400 persone censite, provenienti da 46 diverse nazionalità, il 42% sono italiani, il 58% stranieri, con una netta prevalenza maschile (84%) e un’età media compresa tra i 40 e i 59 anni. La Casa dell'Amicizia, pensata come un luogo di ristoro e dignità, ha offerto in questo periodo oltre 1200 docce, 300 lavaggi di indumenti, più di 700 colloqui e oltre 200 visite specialistiche – tra cui consulti internistici, cardiologici, urologici e oculistici – grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Elissor Luxottica, che consente di fornire gratuitamente occhiali da vista a chi ne ha bisogno.

