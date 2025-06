Roma, apre HUGS: uno street food inclusivo a Trastevere. Lunedì 9 giugno ore 19,30 inaugurazione ufficiale in Piazza Sant’Egidio

Nel cuore di Trastevere, tra vicolo del Cinque e via della Scala, ha aperto HUGS, un nuovo locale dedicato al cibo di strada e all’inclusione lavorativa. Il progetto nasce dalla lunga esperienza della Trattoria de Gli Amici ed è promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la cooperativa sociale Pulcinella Lavoro.



Il menù propone una selezione di panini, piatti caldi e fritti ispirati allo street food italiano, con attenzione alla qualità, alla sostenibilità ambientale, alla varietà – anche vegetariana – e all’accessibilità dei prezzi. HUGS è pensato come uno spazio informale e accogliente, aperto a tutti.



A lavorare dietro il bancone e in cucina sono persone con disabilità, formate attraverso percorsi specifici promossi dalla cooperativa Pulcinella Lavoro, che da oltre trent’anni si occupa di formazione e inserimento professionale nella ristorazione. Ad oggi sono state formate oltre 250 persone, molte delle quali impiegate stabilmente in ristoranti, mense e servizi di catering.



L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia portata avanti da Sant’Egidio fin dagli anni Settanta, quando sono nate le prime esperienze di amicizia e sostegno a persone con disabilità nel quartiere di Trastevere. La convinzione che il lavoro sia una fonte di dignità per tutti ha guidato la nascita, nel 1994, della prima paninoteca inclusiva e successivamente della Trattoria de Gli Amici, oggi considerata una buona pratica riconosciuta anche a livello internazionale.



L’inaugurazione ufficiale di HUGS si terrà lunedì 9 giugno alle ore 19.30 in Piazza Sant’Egidio, con una serata all’aperto tra street food, musica e tavoli sociali.



È possibile prenotare al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERiU7YEyQFZARQQidKhaT8-uRUAQc3q9fIg_La_Oiwaye9g/viewform