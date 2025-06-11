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      Vatican News: Floribert Bwana Chui, le testimonianze della famiglia e dei suoi amici

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      11 Giugno 2025 - GOMA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

       

      GIOVANI
      È online il secondo episodio del podcast dei Giovani per la Pace su Floribert Bwana Chui: 'Floribert e Jonathan: amici per la Pace'. Disponibile su Spotify

      12 Giugno 2025
      GOMA, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

      "Un giovane con il cuore pulito". Nel video immagini e testimonianze su Floribert Bwana Chui, il giovane martire congolese che verrà beatificato domenica 15 giugno

      9 Giugno 2025