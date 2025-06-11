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Vatican News: Floribert Bwana Chui, le testimonianze della famiglia e dei suoi amici
Tag:
Congo
Sant'Egidio
Floribert Bwana Chui
11 Giugno 2025
-
GOMA
,
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
GIOVANI
È online il secondo episodio del podcast dei Giovani per la Pace su Floribert Bwana Chui: 'Floribert e Jonathan: amici per la Pace'. Disponibile su Spotify
12 Giugno 2025
GOMA
,
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
"Un giovane con il cuore pulito". Nel video immagini e testimonianze su Floribert Bwana Chui, il giovane martire congolese che verrà beatificato domenica 15 giugno
9 Giugno 2025
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