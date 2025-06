Beatificazione di Floribert Bwana Chui, domenica 15 giugno a Roma, delegazioni dal Congo e altri paesi africani

C’è grande attesa per la beatificazione di Floribert Bwana Chui , il giovane congolese della Comunità di Sant’Egidio, che venne ucciso a soli 26 anni per essersi rifiutato di far passare alla frontiera tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda un carico di riso avariato. Nonostante non si sia potuto organizzare la celebrazione in Kivu, per la guerra che è in corso nella regione, in tanti dal Congo hanno scelto di venire a Roma per assistere alla liturgia eucaristica che proclamerà beato questo. Alla beatificazione, che sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, e concelebrata dal vescovo di Goma Willy Ngumbi, dal cardinale Fridolin Ambongo, arcivescovo di Kinshasa, e da altri vescovi congolesi, parteciperanno centinaia di rappresentanti delle Comunità di Sant’Egidio dal Congo e da altri paesi africani, come Benin, Burundi, Costa d’Avorio, Malawi, Mozambico, Senegal e Togo. Alcuni di loro sono già arrivati a Roma, dove domenica è attesa la partecipazione di migliaia di persone, con delegazioni provenienti anche da Asia e America, oltre che dall’Italia e dall’Europa.