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      Beatificazione di Floribert Bwana Chui nella Basilica di San Paolo fuori le mura

      24 Giugno 2025 -

       

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      COMUNICATI STAMPA
      Nuove vite in salvo grazie ai Corridoi Umanitari dalla Libia. L'arrivo di 71 persone mercoledì 25 giugno

      24 Giugno 2025
      FIUMICINO, ITALIA

      PACE
      VIDEO - Preghiera e solidarietà per resistere alla guerra. Marco Impagliazzo da Kyiv

      24 Giugno 2025
      KYIV, UCRAINA