Ad Abidjan, Andrea Riccardi ricevuto dal presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Al centro dell'incontro i temi della pace e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione

Andrea Riccardi, in visita ad Abidjan, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Durante il colloquio sono stati sollevati numerosi temi di attualità che riguardano l’Africa Occidentale, a partire dai paesi che attraversano un periodo di instabilità e di violenza, come la regione del Sahel. Una parte significativa della conversazione è stata riservata all’impegno che da anni porta avanti la Comunità in Costa d’Avorio, con un sostegno alle fasce più fragili della popolazione, come gli anziani e i tanti bambini e ragazzi di strada, con le Scuole della Pace e il programma “Bravo!” per la registrazione anagrafica dei minori.

Guardando con preoccupazione alle tante guerre in corso in diverse regioni del mondo, si è evocata la necessità di riconquistare la pace là dove è assente e di preservarla in aree geografiche a rischio di conflitti, con particolare attenzione al ruolo che può svolgere il dialogo interreligioso.











