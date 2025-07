In Malawi, un popolo di bambini vive in condizioni difficili. E Sant'Egidio, a Blantyre, ha realizzato una "città per i bambini"

In Malawi, su una popolazione di 22 milioni di abitanti, più del 50% sono minori, un popolo di bambini e adolescenti che, per la maggior parte, vivono in condizioni difficili. La mortalità infantile è del 28%, e il 37% dei bambini sotto i 5 anni muore a causa di malattia o malnutrizione.

Un popolo di bambini a cui il Paese non può offrire un futuro sicuro né i diritti fondamentali alla salute e all’istruzione, a causa della profonda povertà che affligge la nazione. In questo scenario, la Comunità di Sant'Egidio ha iniziato fin dall'inizio a prendersi cura dei bambini più poveri, supportandoli nell'educazione e nella crescita attraverso le 120 Scuole della Pace, diffuse nelle aree più povere del paese.

Dal 2010, alla periferia di Blantyre, nella località di Machinjiri, Sant’Egidio ha aperto un centro nutrizionale gratuito che accoglie bambini malnutriti dai 3 ai 14 anni, garantendo loro un pasto sicuro e accompagnando la loro crescita. Ogni giorno, oltre 600 bambini frequentano il centro, prima o dopo la scuola, per ricevere un pasto e proseguire con lo studio. Per loro, il pranzo con Sant’Egidio è spesso l’unico pasto del giorno. La loro crescita e salute sono monitorate costantemente dai medici di DREAM. Tutti i bambini vengono registrati allo stato civile dal programma Bravo di Sant’Egidio per garantire loro un’identità legale e proteggerli dal rischio di abusi e sfruttamento.

La maggior parte dei bambini viene da famiglie monoparentali, dove le madri, occupate nelle attività agricole, non hanno tempo sufficiente per prendersi cura dei figli.

Nel tempo, ci si è resi conto che molte bambine non andavano a scuola perché dovevano prendersi cura dei fratelli più piccoli. Per questo, Sant’Egidio ha realizzato nel centro nutrizionale anche un asilo per 60 bambini dai 3 ai 5 anni, affinché le bambine potessero frequentare regolarmente la scuola. All’asilo, i piccoli imparano a parlare inglese, a scrivere, a socializzare e a giocare con gli altri. È uno spazio in cui possono vivere appieno la loro infanzia, spesso negata, e al tempo stesso un posto sicuro lontano dai pericoli della strada.

Ogni mese, i coordinatori del centro e le maestre organizzano incontri con le madri per discutere delle problematiche dei bambini e offrire corsi di educazione sanitaria e alimentare, dando supporto così alle madri nella cura dei figli. Ogni sabato, i Giovani per la Pace accolgono 200 bambini, che, divisi per classi di età, studiano e vengono educati alla non violenza e all’amicizia con tutti. Molti di questi giovani sono ex bambini cresciuti al centro nutrizionale, che oggi si sentono in dovere di aiutare a crescere i più piccoli, come loro sono stati aiutati in passato.

Il Centro di Machinjiri, dedicato a Giovanni Paolo II, rappresenta per tutta l’area un punto di riferimento importante per l’infanzia. È considerato una vera e propria "città dei bambini", dove i più poveri sono accolti, amati e aiutati a crescere, restituendo loro la dignità e la gioia dell’infanzia.