Il Presidente del Mozambico riceve Andrea Riccardi. Al centro del colloquio la cooperazione per la pace e lo sviluppo sociale

In occasione del 50° anniversario dell’Indipendenza del Mozambico una delegazione della Comunità, guidata da Andrea Riccardi, ha incontrato il presidente della Repubblica Daniel Chapo.

Nel corso del colloquio, il presidente e Andrea Riccardi si sono soffermati su alcuni problemi attuali del paese, in particolare sulla condizione dei giovani - che costituiscono gran parte della popolazione - sull’accesso all’istruzione e al lavoro, nonchè sulla necessità di un’equa distribuzione delle ricchezze. Si è sottolineata anche l'importanza del dialogo tra le diverse comunità religiose.

Daniel Chapo ha espresso gratitudine per il contributo della Comunità di Sant'Egidio allo sviluppo del Mozambico, fin dalla mediazione che ha portato alla firma dell'Accordo Generale di Pace del 1992, attraverso diversi programmi - in particolare DREAM in ambito sanitario, e Bravo!, per l'accesso universale all'iscrizione allo stato civile - ed ha mostrato particolare apprezzamento per l'impegno umanitario svolto dalle oltre 140 Comunità di Sant'Egidio presenti in tutto il paese.

Da parte sua, Andrea Riccardi ha espresso la sua soddisfazione per il rapporto di amicizia e cooperazione tra Sant'Egidio e il Mozambico. Entrambi hanno convenuto sull'importanza di sviluppare questa partnership per la pace e lo sviluppo sociale.



