Giovani in cammino verso la Speranza: cinque giorni di appuntamenti con la Comunità di Sant’Egidio (28 luglio – 1 agosto)

In occasione del Giubileo dei Giovani, che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto, la Comunità di Sant’Egidio propone diversi momenti di preghiera, dialogo e incontro, per vivere insieme l’esperienza del Vangelo nella fraternità.

Preghiera per la Pace

Ogni mese, la Comunità di Sant’Egidio prega per la pace nel mondo, ricordando i nomi dei paesi e dei luoghi colpiti da guerre e violenze. In occasione del Giubileo, questi momenti di preghiera saranno aperti a tutti, con la possibilità di traduzione in diverse lingue.

Luogo: Basilica di Santa Maria in Trastevere

Date: 30 e 31 luglio, 1 agosto

Orari: ore 18:00 e ore 20:00

Durata: circa 30 minuti

Incontro con i Giovani per la Pace

I giovani della Comunità di Sant’Egidio condivideranno la loro esperienza di amicizia con i poveri, il servizio e il cammino del Vangelo vissuto ogni giorno.

Luogo: Ex Ospedale San Gallicano, Via di San Gallicano 25A

Date: dal 28 luglio al 1° agosto (tutti i giorni)

Orari: ore 12:00, 16:00, 19:00

Durata: circa 1 ora

Conferenze

Un’occasione di approfondimento su temi centrali dell’impegno della Comunità, insieme a esperti e testimoni.

Luogo: Sala conferenze, Via della Paglia 14B

Programma:

I nuovi martiri e la storia di Floribert Bwana Chui – 29 luglio, ore 11:00

– 29 luglio, ore 11:00 “Ero straniero e mi avete accolto” – 30 luglio, ore 17:00 (Posti esauriti)

– 30 luglio, ore 17:00 (Posti esauriti) Le periferie della vita: bambini e anziani – 31 luglio, ore 17:00

– 31 luglio, ore 17:00 “Beati gli operatori di pace”: la pace è possibile? – 1 agosto, ore 17:00

Festa dell’Incontro e dell’Amicizia

Ogni sera, dal 30 luglio al 1° agosto, vi aspettiamo sul piazzale antistante la Basilica di Santa Maria in Trastevere per un momento di festa, aperto a tutti, all’insegna della gioia, dell’amicizia e della fraternità.