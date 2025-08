Vigil for Peace 2025: 80°anniversario in memoria delle vittime dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

La mattina di lunedì 6 agosto 1945, mentre a New York era ancora la sera di domenica, la prima bomba atomica fu sganciata dall’Aeronautica statunitense sulla città di Hiroshima. La mattina di giovedì 9 agosto 1945, la seconda — ancora più potente — fu sganciata su Nagasaki. I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki restano gli unici due casi di uso deliberato di armi nucleari in guerra.

Da mercoledì 6 agosto a sabato 9 agosto 2025, una Veglia per la Pace di 75 ore unirà persone da tutto il mondo nella preghiera e nel ricordo di tutte le vittime dei conflitti in corso. Due luoghi simbolici — la Cappella del Sacro Cuore di Gesù e Maria a New York (325 E 33rd St, NY 10016) e la Cappella di Nostra Signora di Nagasaki (Hibaku no Maria) presso la Basilica di Urakami — resteranno aperti a tutti per la preghiera e l’accoglienza.

In entrambe le cappelle, la veglia si svolgerà ininterrottamente dalle ore 8:00 del 6 agosto fino alle ore 8:00 del 9 agosto (in Italia dalle 01 del 6 alle 04 del 9 agosto), creando un ponte spirituale di comunione e solidarietà. Amici, famiglie, gruppi e comunità sono invitati a partecipare a questo momento globale di intercessione per la pace. La Veglia sarà anche trasmessa in diretta streaming per permettere la partecipazione da ogni parte del mondo.

A New York la Veglia comprenderà:



• Tre giornate di preghiera dalle 8 del mattino alle 8 di sera

CLICCA QUI per il volantino della Veglia per la Pace 2025 a New York (5–8 agosto, PDF)

A Nagasaki la Veglia comprenderà tre momenti:

• Tre giornate di preghiera dalle 8 del mattino alle 8 di sera

• La veglia interreligiosa organizzata da SHU-KON, il Coordinamento delle Religioni per la Pace e il Dialogo di Nagasaki

• Le 24 ore di adorazione eucaristica organizzate dall’Arcidiocesi di Nagasaki a partire dalla sera dell’8 agosto, dopo la veglia interreligiosa, fino alla sera del 9 agosto con la celebrazione della Messa conclusiva

CLICCA QUI per il volantino della Veglia per la Pace 2025 a Nagasaki (6–9 agosto, PDF)



Comunità di Sant’Egidio e dall’Arcidiocesi di Nagasaki, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, i parrocchiani, volontari e altre organizzazioni.



Per maggiori informazioni, scrivere a La Veglia è organizzata dallae dall’, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, i parrocchiani, volontari e altre organizzazioni.Per maggiori informazioni, scrivere a [email protected] o contattare Andrea Bartoli (+1 646 644 3996).