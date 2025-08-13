Preghiera per la pace a Gaza. Lecce, 13 agosto ore 19:30

Mercoledì 13 agosto alle ore 19:30, presso la chiesa di Santa Maria della Grazia nel centro storico di Lecce, i Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano una Preghiera per la pace a Gaza. Un momento di raccoglimento aperto a tutti, per chiedere insieme la fine della violenza e l'avvio di percorsi di dialogo e riconciliazione nel conflitto mediorientale.

L'evento, che segue la partecipata veglia del 27 luglio, sarà accompagnato da letture bibliche, silenzio, canti e testimonianze di solidarietà.

"La pace è il futuro, la guerra è un fallimento per l'umanità"