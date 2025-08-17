Il Ferragosto della solidarietà con Sant'Egidio su tv e media

TG5: A Roma Ferragosto solidale con la Comunità di Sant'Egidio
Nella Capitale cinquecento ospiti tra anziani soli, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora, migranti e rifugiati
TG3: Ferragosto di solidarietà con la Comunità di Sant'Egidio
Il Sole 14 Ore: Ferragosto solidale per profughi e senzatetto
Quinto (Comunita' di Sant'Egidio): "Stare assieme per non lasciarle sole"
Ferragosto solidale: Unomattina Estate alla mensa di Sant’Egidio a Roma
Servizio di Unomattina Estate dalla mensa della Comunità di Sant’Egidio in via Dandolo, a Roma, per il tradizionale pasto della solidarietà di Ferragosto. Collegamento con Massimiliano Bruni e intervista a Susanna Cannelli, referente per i rifugiati della Comunità di Sant’Egidio.
TGR Lombardia: Anguriata di Ferragosto al Corvetto
Iniziativa di solidarietà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con le famiglie del quartiere. Tra i volontari, anche profughi e famiglie rom