CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      SOLIDARIETÀ

      Il Ferragosto della solidarietà con Sant'Egidio su tv e media

      17 Agosto 2025 - ITALIA
      Dalla mensa di via Dandolo a Roma alle tante iniziative in Italia: i media raccontano la vicinanza agli anziani, ai rifugiati e a chi è solo.

       


      TG5: A Roma Ferragosto solidale con la Comunità di Sant'Egidio 

      Nella Capitale cinquecento ospiti tra anziani soli, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora, migranti e rifugiati

      TG3: Ferragosto di solidarietà con la Comunità di Sant'Egidio
       

      Il Sole 14 Ore: Ferragosto solidale per profughi e senzatetto

      Quinto (Comunita' di Sant'Egidio): "Stare assieme per non lasciarle sole"
       

       
      Ferragosto solidale: Unomattina Estate alla mensa di Sant’Egidio a Roma

      Servizio di Unomattina Estate dalla mensa della Comunità di Sant’Egidio in via Dandolo, a Roma, per il tradizionale pasto della solidarietà di Ferragosto. Collegamento con Massimiliano Bruni e intervista a Susanna Cannelli, referente per i rifugiati della Comunità di Sant’Egidio. 



      TGR Lombardia: Anguriata di Ferragosto al Corvetto

      Iniziativa di solidarietà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio con le famiglie del quartiere. Tra i volontari, anche profughi e famiglie rom


       

       

      Agosto
      25
      Lunedi
      partecipa
      PERSONE CON DISABILITÀ
      “Voi tornate sempre”: l'estate solidale dei Giovani per la Pace di Sant’Egidio con i malati psichiatrici in Albania

      18 Agosto 2025
      TIRANË, ALBANIA

      Agosto
      15
      Venerdì
      partecipa